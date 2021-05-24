Английская «Гардиан» написала об Анапе

Журналисту газеты «Гардиан» Анапа понравилась, и он пообещал приехать отдохнуть сюда с семьей Фото: Виталий КАРНАУХ

Журналист известного британского издания «Гардиан» посетил Анапу в дни фестиваля «А.Море фест». Мэр курорта Василий Швец провел гостя по анапским улицам, рассказал об истории и планах развития курорта.

- Около пяти миллионов туристов, в основном россиян, отправятся в Анапу в этом году, их число увеличилось из-за запрета Covid на полеты по зарубежным направлениям. Власти города надеются, что этот бум повысит его привлекательность, - пишет в "Гардиан" Эндрю Рот .

Журналисту показали одну из анапских виноделен, он побывал на морской рыбалке, погулял по пляжам и набережной.

Эндрю Рот отметил, что за все время Анапа приобрела репутацию хаотичного курортного городка для людей с ограниченным бюджетом, с дешевыми гостевыми домами и заселенного московской элитой.

Тем не менее, журналисту Анапа понравилась, и он пообещал приехать отдохнуть сюда с семьей.