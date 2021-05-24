Дальний западный обход Краснодара начали асфальтировать

На Дальнем западном обходе в первые дни планируют укладывать по 300 метров асфальта по всей ширине трассы в три слоя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре на Дальнем западном обходе строители уложили первый асфальт. Сейчас на объекте работают 350 рабочих и 150 единиц строительной техники, сообщает пресс-служба администрации края.

- В первые дни здесь планируют укладывать по 300 метров асфальта по всей ширине трассы в три слоя, - сообщили в АО «Донаэродорстрой».

В компании отмечают, что верхний слой у дороги весьма износостойкий, у него большой срок эксплуатации, низкий уровень шума при движении автомобилей.

Протяженность будущей автодороги составит 52 километра, это сократит путь к Крымскому мосту и кубанским курортам. Завершить строительство трассы намерены к концу 2023 года.

йчас на объекте работают