Российский школьник ранил ножом студента колледжа

На Кубани ученик 9 класса нанес ножевые ранения в шею и область живота 17-летнему студенту
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Кубани в станице Ленинградской ученик 9 класса нанес ножевые ранения в шею и область живота 17-летнему студенту местного технологического колледжа.
Ссора между подростками произошла в центральном парке станицы.
- Известно, что школьник, который напал с ножом, обучается дома и состоит на учете у психиатра, - сообщили «КП- Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.
Пострадавшего студента колледжа отвезли в больницу, где за его жизнь борются врачи. Малолетний преступник задержан правоохранителям, ведется следствие.
Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что туристов арестовали на 14 и 15 суток за осквернение мемориала «Малая Земля» в Новороссийске. Парень и девушка раскаялись в содеянном.