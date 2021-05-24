Российский школьник ранил ножом студента колледжа

На Кубани ученик 9 класса нанес ножевые ранения в шею и область живота 17-летнему студенту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани в станице Ленинградской ученик 9 класса нанес ножевые ранения в шею и область живота 17-летнему студенту местного технологического колледжа.

Ссора между подростками произошла в центральном парке станицы.

- Известно, что школьник, который напал с ножом, обучается дома и состоит на учете у психиатра, - сообщили «КП- Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Пострадавшего студента колледжа отвезли в больницу, где за его жизнь борются врачи. Малолетний преступник задержан правоохранителям, ведется следствие.

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