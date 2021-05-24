Жителя Сочи будут судить в Краснодаре за попытку застрелить полицейских и соседей

40-летний житель Сочи, будучи под наркотиками, угрожал окружающим убить их из огнестрельного оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Сочи будут судить в Краснодаре за то, что он угрожал расстрелять из оружия сначала своих соседей, а потом и прибывших полицейских. Он был задержан прибывшими на место правоохранителями.

- Инцидент произошел 30 мая 2020 года. Тогда 40-летний местный житель, будучи под наркотиками, нашел оружие и патроны к нему. Он стал угрожать окружающим убить их. Соседи вызвали наряд полиции. Но мужчина попытался начать стрелять в полицейских, но оружие дало осечку. Преступник бросил оружие и убежал. Но его задержали, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СКРФ по Краснодарскому краю.

Мужчину посадили в СИЗО, где он ожидал суда. Ему вменяются две статьи - посягательство на жизнь сотрудников полиции и незаконный оборот оружия. Сейчас дело рассматривает суд.