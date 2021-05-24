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Общество24 мая 2021 23:04

Региональный сосудистый центр в Туапсе спас жизни более 250 пациентам

Здесь принимают пациентов не только из Туапсинского района, но и Лазаревского района Сочи
Инна БОРИСОВА
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Туапсинский сосудистый центр обслуживает около 145 тысяч прикрепленного населения и отдыхающих

Туапсинский сосудистый центр обслуживает около 145 тысяч прикрепленного населения и отдыхающих

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный сосудистый центр, который с февраля 2021 года работает на базе Туапсинской ЦРБ № 1, помог сохранить жизни порядка 250 пациентам, сообщает пресс-служба администрации края.

- Раньше пациентов с инфарктами и инсультами возили в Краснодар. Теперь жители получают оперативную и качественную медицинскую помощь прямо в районе. К работе центра уже привлекли двух специалистов из Санкт-Петербурга, - отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Региональный сосудистый центре помогает пациентам с острым коронарным синдромом и нарушением мозгового кровообращения. С февраля этого года здесь было проведено 150 коронарографий и 95 стентирований.