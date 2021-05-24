Первый этап реконструкции Почтового тракта в Краснодаре начнется в августе

Ремонт Почтового тракта в Краснодаре будут вести за счет средств, поступивших по облигациям муниципального займа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре приступят к ремонту Почтового тракта в конце лета, сообщает пресс-служба администрации города. В целом ремонт дороги протяженностью более 11 километров разобьют на два этапа.

- Эта дорога нам крайне нужна. Выполнение этих работ и создание магистрали снимет нагрузку, которая сегодня у нас есть на Западном Обходе, туда уйдет достаточно большой поток машин, - считает мэр Краснодара Евгений Первышов.

Реализация первого этапа займет 5,5 км и начнется в августе этого года. Второй этап от Западного Обхода в сторону Копанского протяженностью 6 километров запланирован на 2022 год.

- Эта дорога нам крайне нужна. Выполнение этих работ и создание магистрали снимет нагрузку, которая сегодня у нас есть на Западном Обходе, туда уйдет достаточно большой поток машин, - считает мэр Краснодара Евгений Первышов.