Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 25 мая 2021 ожидается сразу в ряде округов курорта. Специалисты непрерывно приводят в порядок основные коммуникации и сетей, чтобы избежать серьезных поломок в дальнейшем. Из-за постоянных работ на линии они буквально вынуждены временно приостанавливать подачу электроэнергии в дома и квартиры местных жителей, а также туристов курортного города. Сразу отметим, что касается это не всего Сочи, а только части улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 мая 2021.

В Адлерском районе на улицах Троицкая, ЖК Приоритет, Лазурная долина, Выселковская, Афонская, Дагестанская, Заря, Владимировская, Пермская, Гранатовая, Мзымтинская, Подольская, Куликовская, Демократическая (частично), ул. Ульянова, Павлика Морозова, Ленина (частично), а также поселках Чвижепсе, Кепша и Медовеевка.. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до шести вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Юбилейная, Кипарисовая, Малая, Фундучная, Открытая, Фурманова, Чекменева и СНТ «Ветеран-6» (везде – частично).

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 19:00 на улицах Севастопольская 1-16, Параллельная 1-20, Восточная (все три – частично), Волжская 8-26, Виноградная 203/1, Анапская 6- 20, Полтавская 21д, 19/9, Роз 31,32/4,35,37,39,41,45,57,61, Конституции 8,10,12,14 и Чехова 1-10.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 19:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Тихоновка на улицах Скрябина и Сурикова (обе – частично), Лесная, поселке Мирный на улице Мирная (частично), поселке Ахинтам на улицах Ахинтам, Кичмайская, ауле Большой Кичмай на улицах Убыхская, Ачмизов и Заречная.