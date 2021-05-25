Погода в Сочи на 25 мая 2021 года: дожди будут идти весь день

Фото: администрация Сочи.

Сегодня весь день на территории курорта по данным синоптиков будет дождливо, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый до умеренного 9-11 м/с. , при грозе до сильного порыва.

Температура воздуха днём значительно снизилась +16+21°. Столбики термометра ночью опустятся до +12+16°.

По-прежнему действует предупреждение о подъеме рек из-за обильных осадков.

- Рекомендуем гражданам отказаться на время от отдыха у воды, так как не исключен подъем уровня воды на реках с достижением неблагоприятных отметок, - советуют метеорологи.

В случае необходимости звонить по номеру 112.