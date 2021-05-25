Немецкие инспекторы осмотрят военный объект в Краснодарском крае

Венский документ предусматривает широкий обмен информацией о военных силах стран ОБСЕ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы из Германии посетят 108-й десантно-штурмовой полк Воздушно-десантных войск в Новороссийске. Немецкие военные приедут в Краснодарский край в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

- Военный объект в Новороссийске делегация из Германии посетит с 25 по 27 мая. Делегация проверит предоставленную Россией информацию о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений данного полка, - сказал Рыжков.

Немецким инспекторам предоставят возможность посмотреть личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка, сообщил ТАСС.