Что произошло за ночь 25 мая: Жителя Сочи будут судить в Краснодаре за попытку застрелить полицейских и соседей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 25 мая 2021. Жителя Сочи будут судить в Краснодаре за попытку застрелить полицейских и соседей. Ему вменяются две статьи - посягательство на жизнь сотрудников полиции и незаконный оборот оружия.

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