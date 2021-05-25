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Сотрудники ФСБ спасли, тонущих на яхте у берегов Сочи, туристов. У судна вышел из строя главный двигатель. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Направлявшая из Сочи в Гагры яхта «Валенсия» потерпела бедствие в акватории Черного моря в 13 милях от берега. На ней находились два российских туриста, - говорится в сообщении ведомства.

По словам сотрудников пограничной службы, для проведения спасательной операции из порта нижняя Имеретинская бухта вышла яхта «Куба» и были развернуты командные пункты спасательных работ в Сочи и Новороссийске.

Волнение моря составляло почти 3 балла. Судно «Куба» из-за непогоды оказать помощь не смогла. Тогда на помощь отправили поисково-спасательный катер.

Сейчас, аварийное судно отбуксировали в порт Нижняя Имеретинская бухта.