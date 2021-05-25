Погода в Краснодаре на 25 мая 2021 года: ливни и грозы обрушатся на город Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящая летняя погода установилась на Кубани. Уже вторую неделю подряд столбики термометров стремительно ползут вверх. Но говорить о жаре пока не приходится. Максимальная температура воздуха днем не превышает 30 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 25 мая 2021 года.

- Ожидаются кратковременные дожди с грозами, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха днем составит плюс 23 градусов, порывы ветра будут достигать 9 м/с.