Фото: sochi.ru.

В Сочи началась проверка детских лагерей. С 20 мая сотрудники ФСБ, Роспотребнадзора, здравоохранения, управления по вопросам семьи мониторят качества услуг санаторно-курортного комплекса. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Комиссия проверяет соблюдение пожарных и санитарно-эпидемиологических требований, качества охранных мероприятий, обеспечения пропускного режима и видеонаблюдения, подготовку и оснащение пляжей.

- Необходим системный подход к организации отдыха и оздоровления детей в лагерях и здравницах курорта. Пребывание детей в этих учреждениях должно быть организовано при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Каждый объект, где проходят оздоровление дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, должен быть на контроле, - отметил Алексей Копайгородский.

Всего на территории Сочи в летнем сезоне будут работать пять стационарных лагерей и два детских санатория.

Летом более 100 школьных лагерей дневного пребывания заработают на курорте.