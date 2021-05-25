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Общество25 мая 2021 9:21

На Кубани от укусов клещей пострадали 896 человек

Из них чуть меньше половины – дети
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Клещи в этом году кусают чаще на 15,5%

Клещи в этом году кусают чаще на 15,5%

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Краснодарском крае наступил сезон активности клещей. От укусов этих членистоногих с начала года пострадали 896 человек, из них 389 дети до 14 лет.

Стоит отметить, что в регионе увеличилось количество людей обратившихся в больницу с укусами клещей. В прошлом году за этот же период пострадали 757 человек, из которых 421 – это дети.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаемость в медицинские учреждения края, пострадавших от укусов клещами, увеличилась на 15,5%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Роспотребнадзора края.

На побережье Черного и Азовского морей с начала года от укусов клещей пострадали 232 человека (313 в 2020 года), из них 80 дети до 14 лет (в прошлом году 180). Случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

- Из числа исследованных клещей в 12,8% отмечались положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз и 2,2% положительные результаты на грануляцитарный анаплазмоз человека, - акцентировали в ведомстве.