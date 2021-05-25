Уроженец Узбекистана пытался незаконно вывезти из Краснодара более 180 женских платков

Фото: yutu.customs.gov.ru

Уроженец Узбекистана пытался вывезти из Краснодара незадекларированный товар. Его задержали на таможенном посту в аэропорту краевого центра.

- В сопровождаемом багаже и ручной клади, убывающими международным авиарейсом Краснодар – Ташкент было выявлено более 180 женских платков в ассортименте общим весом 14,6 кг и стоимостью более 16 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Мужчина не заполнил пассажирскую таможенную декларацию. Возбуждено дело об административном правонарушении.

- Количество, характер, потребительские свойства товара дали основание сделать вывод о том, что он вывозится не для личного пользования, а с коммерческой целью, – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Краснодар Павел Барманов.

Все женские платки были изъяты.