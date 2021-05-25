Новая школа в ГМР Краснодара откроется 1 сентября 2022 года

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Школа на 1550 мест на улице Автолюбителей в микрорайоне Гидростроителей готова на 46%. Планируется, что 1 сентября 2022 года она распахнет двери для первых учеников.

- Сейчас в здании проводятся отделочные работы, монтируются инженерные системы. Все работы идут по графику, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что по этой же улице напротив школы начали строить новый детский сад.

- Всего в ближайшие два года в микрорайоне Гидростроителей планируем построить пять детсадов и две школы, - написал в своем Telegram-канале мэр города.

На улице Героя Яцкова также приняли решение построить ещё одну школу - в ближайшее время планируется выбрать подрядчика.