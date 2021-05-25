На «Роза Хутор» занялись лечением расстройств сна

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Основным направлением деятельности необычной лаборатории является диагностика и лечение расстройств сна.

- Сон — это естественное состояние, необходимое для восстановления физических и психических процессов организма. Только во время сна человек может восстановить ресурсы, необходимые для работы всех органов и систем, мышц, а самое главное — мозга. Различные исследования показывают, что прожить без сна можно всего семь суток, - рассказал врач-физиотерапевт, сомнолог Денис Самойлов.

Одно из основных исследований при диагностике расстройств сна – компьютерная пульсоксиметрия, она проводится с помощью небольшого прибора, который надевается на руку перед сном. За ночь миниатюрное устройство выполняет 15 000 измерений, данные отправляются рано утром сомнологу. Эти показатели позволяют подобрать правильный курс лечения.

- Проблемы со сном чаще всего объясняются респираторными нарушениями. Поэтому необходимо оценить работу дыхательной системы с помощью респираторного мониторинга на аппарате SOMNOchek. При этом диагностика респираторных нарушений во время сна позволяет оценить функцию легких. Это важно для тех, кто переболел ковидом. За одну ночь у человека может быть порядка 200 эпизодов нарушения дыхания, - отметил Денис Самойлов.

В решение проблем сна помогает СИПАП-терапия. Во время процедуры человек надевает специальную маску, через которую происходит постоянная подача воздуха под давлением. Это препятствует возникновению остановок дыхания и падению уровня кислорода в крови, все процессы контролируется встроенный в устройство микрокомпьютер.

- Для борьбы с бессонницей используется множество методов — это и сеансы психотерапии, и знакомые всем методы санаторно-курортного лечения: ванны, массажи, иглорефлексотерапия, электросон. Помогает и аудиовизуальная релаксация на майнд-машинах для глубокого расслабления посредством звуковых и световых ритмических стимуляций. Также для мы используем ингаляции ксеноном. Человек вдыхает смесь кислорода с ксеноном, и благодаря этому происходит выравнивание активности нервной системы – объяснил Денис Самойлов.

В Лаборатории сна на курорте «Роза Хутор» разработаны специальные санаторные программы. Их продолжительность от трех до семи дней.