Около 500 человек посетили День открытых дверей в Ушаковке

Фото предоставлено пресс-службой университета

В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошел День открытых дверей. Возможностью побывать в единственном морском вузе на Юге России и узнать все о поступлении, специальностях и будущем обучении, воспользовались около 500 человек. Это абитуриенты и их родители.

День открытых дверей продолжался около пяти часов. И, судя по потоку людей, у нынешних выпускников школ большой интерес не только к высшему, но и к среднему профессиональному образованию, причем, не только в отношении плавательных специальностей.

Из-за пандемии коронавируса в актовом зале собирать всех желающих не стали. Каждое подразделение встретилось с потенциальными абитуриентами в отдельных аудиториях, подготовило для них презентации, экскурсии, ответы на вопросы.

- Мы анализируем потребности современного рынка труда. Сейчас открываем такую специальность, как «Медиакоммуникации» - это молодая и быстроразвивающаяся отрасль, и наша программа ориентирована на подготовку востребованных специалистов, которым предстоит работать в условиях цифровой среды, - сказал проректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Сергей Панченко. - Растет и потребность в специалистах такого профиля, как «Транспортные, туристические услуги, гостеприимство», на побережье это особенно актуально.

- Мы будем готовить ребят с универсальными профессиональными компетенциями, соответствующими международным стандартам, - добавил Сергей Панченко.

Как наметить траекторию своего будущего, принять главное решение в жизни, - основная задача вуза была помочь тем, кто пока не смог определиться с выбором профессии и, можно сказать, что после Дня открытых дверей в Ушаковке, многие из нынешних абитуриентов стали смотреть вперед гораздо увереннее.