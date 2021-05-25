Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 мая выросло на 91

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 25 мая за сутки в Краснодарском крае в госпитали попал 91 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа, Лабинский район и Сочи. Здесь выявили 23, 14, 12 и 9 инфицированных соответственно. По пять заболевших коронавирусом выявлено в Тимашевском и Кущевском районах, четыре – в Староминском районе.

- По три положительных результата в Геленджике, Кавказском и Темрюкском районах. По два новых пациента в Армавире и Мостовском районе. Единичные случаи COVID-19 зафиксированы Новороссийске, Кореновском, Туапсинском, Абинском, Северском и Тихорецком районах, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в оперштабе региона.

В стационарах в настоящее время лечится 1030 человек, на дому – 1011. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 53 пациента, на ЭКМО – один.