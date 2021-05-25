Кубань получит 1 миллиард рублей на поддержку предпринимательства

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край получит более 1 миллиарда рублей на развитие предпринимательства в 2021-2023 годах. Такой документ подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. При этом общий объем средств, который направит Россия регионам составляет около 12,5 миллиардов рублей.

- Кубань стала тем регионом, который получит большое финансирование в этом году – 459 миллионов рублей. А до 2023 года регион получит 1 миллиард. Это весомая поддержка нашим предпринимателям. У нас около 5- форм доступных поддержек – субсидии, гранты, займы, льготы, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Отметим, что в 2022 году регион получит из федерального бюджета 178,7 миллионов рублей, а в 2023 – 449,3 миллионов рублей.