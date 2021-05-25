Юго-Западный филиал «Россети-Кубань» начал обслуживать еще 20 энергообъектов

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С начала 2021 года Юго-Западный филиал «Россети Кубань» принял на обслуживание 20 энергообъектов, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам и физическим лицам в Анапе и Крымске. Передача объектов энергетики произошла из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками.

В числе присоединенных энергообъектов – три комплектных трансформаторных подстанции, 17 линий электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более 6,6 км.

Отметим, Юго-Западные электрические сети проводят активную работу по консолидации сетей, расположенных в зоне своего присутствия. Филиал принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. Изношенные сети регулярно становятся причиной аварийных ситуаций в сетевом комплексе и являются одной из главных причин снижения качества электроснабжения и роста потерь электроэнергии.

Одно из главных преимуществ консолидации – в возможности установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» принял на баланс 40 объектов электросетевого хозяйства Анапы, Новороссийска и Геленджика. В числе присоединенных энергообъектов – 11 трансформаторных подстанций, 28 линий электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью более 15 км и одна кабельная линия.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).