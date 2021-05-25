В Кореновском районе два школьника устроили жесткое ДТП на мотоциклах

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 25 мая около девяти часов вечера в хуторе Пролетарском Кореновского района. Там 16-летний подросток за рулем мотоцикла WELS YD 250-4 без регистрации вылетел на встречку и врезался в другой мотоцикл Мотоланд ZS125-A, за рулем которого был шестиклассника.

- В результате происшествия пострадали водители мототранспорта и их несовершеннолетние пассажиры 15-ти и 14-ти лет, которые были доставлены в больницу с различными переломами, ранами, сотрясением головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отметим, что ни у виновника аварии, ни у пострадавшего шестиклассника не было водительских прав. Сейчас по данному факту полиция начала проверку, и уже известно, что родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности. Согласно ч.3 ст.12.7 КоАП РФ, владелец техники не имеет права передавать транспорт лицам без прав.