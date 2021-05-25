В Ушаковке прошла крупнейшая в Краснодарском крае ярмарка вакансий

Фото предоставлено пресс-службой университета

Вот уже третий год подряд Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова становится площадкой для проведения ярмарки. 21 мая в вузе собирались еще и для того, чтобы обсудить основные тенденции на рынке труда и уровень компетенций, которыми должен обладать нынешний выпускник Ушаковки.

В этот раз заявку на участие в «Ярмарке вакансий 2021» подали около 40 предприятий и компаний. Среди них те, которые входят в пятерку крупнейших в мире. Например, ЗАО «Балтик групп интернешнл Новороссийск ЛТД», ООО «СКФ Менеджмент Сервис» «Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр» и другие.

Директор «Коламбия Шипменеджмент ЛТД, Кипр», Сергей Панюшкин, подчеркнул: «Уровень подготовки в университете, всегда был высок, и эта планка с годами не снижается, а скорее повышается. Но и суда становятся сложнее, а значит, и требования к тем, кто ими управляет сегодня гораздо серьезнее. Если ты решил стать капитаном, нужно постоянно совершенствоваться, расти, как профессионал».

Возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями была у курсантов и во время дискуссии. Вопросы были самые разные: насколько лояльно на предприятии относятся к тем сотрудникам, которые и учатся, и работают, как правильно составить резюме, оплачивается ли практика, - этим интересовались курсанты, обучающиеся береговым специальностям. А вот будущим судоводителям и судомеханикам руководители крупнейших компаний отрасли порекомендовали налегать на английский язык. Еще, сходились во мнении, что красный диплом Ушаковки – самая лучшая рекомендация.

Проректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, Евгений Хекерт, резюмировал: «Есть ли потребности в целевом обучении? Какие планы в этом отношении на предприятиях, плюс сотрудничество с действующими работниками предприятий в вопросах реализации основных образовательных программ, то есть преподавания в вузе и прохождения практики – вот тот спектр вопросов, которые мы обсудили».

Интерес к «Ярмарке вакансий» не ослабевает. Об этом свидетельствует число участников и количество заключенных договоров. После завершение этой – у вуза появилось восемь новых, например, с такими предприятиями, как Анапский и Сочинский аэропорты, ООО «КСК» (предприятие входит в ООО «ДелоПортс», стивидорный актив Группы компаний «Дело»). Многое почерпнули для себя и сегодняшние курсанты. Они услышали главное – на предприятиях отрасли их ждут и всегда рады.