В Гулькевичах наградили школьников-спасателей

Сотрудники МЧС награждают школьника Семена Колесникова за то, что он спас жизнь девочке

25 мая в Гулькевическом районе прошло награждение школьников, которые стали героями – спасли утопающих на воде. Ребятам вручили медали на линейке, посвященной последнему звонку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Герой – это не всегда взрослый человек, который способен на многое и который всегда может прийти на выручку. Героями могут стать и совсем юные девчонки и мальчишки. Например, десятилетний Семен Колесников спас маленькую девочку в бассейне. Он увидел, как она упала в воду и пошла ко дну, быстро прыгнул в воду и достал пятилетнюю Лизу на сушу, - рассказывают в ведомстве.

Герой района - Константин Дорошенко

Еще одним героем района стал пятнадцатилетний Константин Дорошенко. Он спас жизнь восемнадцатилетнему Жене из соседней станицы. Парень не рассчитал траекторию прыжка и ударился головой о корягу, после чего потерял сознание. Константин бросился на помощь и спас его.

Оба школьника получили свои медали «За спасение утопающих на водах». Награду им вручили сотрудники МЧС.