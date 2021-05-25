Кубань получит 40 миллионов рублей на поддержку промышленности

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Кубани направят сорок миллионов рублей на субсидированную поддержку промышленности в 2021 году. Финансирование получат девять производств по двум направлениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Двадцать миллионов направят трем предприятиям – заводу машин в Армавире, на производство строительных металлоконструкций в Успенский район и в компанию по изготовлению пластмассы в Краснодаре.

Остальные двадцать миллионов пойдут в еще шесть организаций региона для того, чтобы помочь с кредитами и увеличить оборотные средства.

- Благодаря такой поддержке в крае создадут около 50 рабочих мест. А еще субсидирование поможет росту объемов производства и увеличит налоговые поступления, - сказал руководитель промышленной политики Кубани Иван Куликов.