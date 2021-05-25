В Абинском районе женщина за рулем врезалась в трактор

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась вечером 24 мая по дороге к Варнавинскому водохранилищу в Абинском районе. Там 32-летняя женщина за рулем Skoda Octavia выехала на встречку и врезалась в трактор, за рулем которого был 44-летний водитель.

- В результате ДТП госпитализированы оба водителя, а также несовершеннолетняя пассажирка авто, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.