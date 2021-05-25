С начала 2021 года в Краснодаре снесли десять самостроев

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В Краснодаре с начала 2021 года снесли уже десять самостроев. Администрация города направила 198 исков о сносе, работы в этом порядке уже начались.

- Для принудительного исполнения судебные приставы направили 27 листов. Всего в работе около 200 производств, - сказал начальник городского управления муниципального контроля Юрий Былино.

Один из таких объектов – одноэтажный самострой по улице Тихой 13/1 в Прикубанском внутригородском округе. Его возвели с грубами нарушениями норм. Собственники постоянно увеличивали площадь без разрешения.