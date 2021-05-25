На Кубани полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

Фото ГУ МВД РФ по региону

Ночью в полиции поступило сообщение о том, что в станице Кавказской иномарка грубо нарушает правила дорожного движения. При подъезде к населенному пункту сотрудники ДПС заметили «Опель». Водитель машины опасно маневрировал и создавал угрозу другим участникам движения. Когда полицейские попросили остановиться, мужчина дал по газам.

- Стражи порядка стали преследовать машину. После предупреждения об использовании огнестрельного оружия, полицейский произвел несколько выстрелов в воздух, на что водитель не реагировал. Позже все-таки остановился, но когда Госавтоинспекторы подошли к автомобилю, мужчина вновь начал движение и наехал на сотрудника полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Иномарка подъехала к закрытому железнодорожному переезду в переулке Прикубанском. Водитель и четверо его пассажиров пытались скрыться в лесополосе. Там их и задержали полицейские.

Личность водителя позже была установлена, им оказался 22-летний местный житель. Медэкспертиза подтвердила, что он был в алкогольном опьянении.

- Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. В настоящее время автомобиль правонарушителя изъят в рамках проведения проверки, - добавили в ведомстве.