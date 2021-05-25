«Россети Кубань» установит птицезащитные устройства в Тихорецком районе

Фото предоставлено "Россети Кубань"

Работы по установке птицезащитных устройств (ПЗУ) пройдут на четырех высоковольтных воздушных линиях электропередачи в зоне ответственности Тихорецкого филиала «Россети Кубань». Это позволит не только оградить птиц от гибели, но и снизить количество нарушений энергоснабжения вследствие контакта пернатых с проводами воздушных ЛЭП.

С 2020 года на двух воздушных линиях электропередачи смонтировано 240 специальных конструкций. Это позволило значительно сократить количество отключений из-за воздействия пернатых.

Установленное энергетиками оборудование соответствует ГОСТ и стандартам Группы компаний «Россети». Специальные устройства, предназначенные для защиты птиц от поражения электрическим током, монтируются на траверсе высоковольтной линии над изолятором. Конструкция ПЗУ имеет вид «веера», лучи которого выполнены с закруглениями на концах.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию экспериментальные образцы птицезащитных устройств на воздушной линии 110 кВ «Крыловская-Ляушковская», где установили 102 устройства. Такие ПЗУ имеют форму зонта, устанавливаются на верхний изолятор поддерживающей подвески со стеклянными изоляторами.

Энергетики подчеркивают, что этот способ защиты ЛЭП не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах.