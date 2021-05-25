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Отдаленные населенные пункты Сочи газифицируют. В этом году планируется пуск газа на четырех объектах в Хостинском и Лазаревском районах. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Голубое топливо скоро появится на улицах Леси Украинки, Верхнеабадзинской, Магнитогорской, Джапаридзе и в поселке Мамедова Щель. На очереди находятся объекты на улице Новой Лазаревского района, в аулах Аше и Шхафит, в селе Раздольное.

- Газификация сельской местности - это стратегическая задача. При разработке проекта мы учтем мнение местных жителей и составим график работ, чтобы каждый человек понимал, когда его дом подключат к газу, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Уже сейчас начаты работы по заключению контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по газоснабжения поселка Хлебороб, сел Измайловка и Семеновка.