Бывшему вице-мэру Майкопа продлили содержание под стражей

Бывший заместитель главы администрации Майкопа Михаил Галушко.

Бывшему заместителю мэра Майкопа Михаилу Галушко продлили срок содержания под стражей до 27 июля 2021 года. Его обвиняют сразу в трех эпизодах взяточничества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Напомним, чиновника задержали на своем рабочем месте 22 марта 2019 года. Правоохранители взяли Михаила с поличным. А в августе нашли и новые эпизоды во взяточничестве. Стало известно, что мужчина брал откаты во время розыгрышей госконтрактов.

Кроме того, Галушко вменяют и превышение должностных полномочий. Следователи выяснили, что чиновник оказывал давление на одну из коммерческих компаний, конечно же, пользуясь своим званием вице-мэра.

- Все три уголовных дела соединены в одно производство. По эпизоду преступной деятельности о вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК РФ), бывшему главе предъявлено обвинение, - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.