На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливню с градом

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На Кубани 25 мая объявили штормовое предупреждение. На курорте ожидается сильный дождь, ливень с грозами, град и шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Управление гражданской обороны и защиты населения по Краснодарскому краю.

Также вместе с осадками ожидается и резкий подъем уровней воды в реках Адыгеи, местами с достижением неблагоприятных отметок.

- Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, - отмечают в ведомстве.

Руководителям предприятий и организаций предписывают усилить контроль, чтобы не допустить происшествий и ЧС.