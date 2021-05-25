Депутат Государственной Думы Константин Затулин встретился с ветеранами МВД в Кудепсте

На встрече они обсудили и новые проблемы

В 2017 году жители улицы Искры в Кудепсте обратились к парламентарию с просьбой помочь решить затянувшуюся проблему – ведомственные дома были практически достроены, но в эксплуатацию не вводились. Десятки семей не могли въехать в новые квартиры, продолжая ютиться в общежитиях и в съемном жилье.

Затулин направил несколько запросов в Министерство внутренних дел, параллельно вел переговоры с представителями ведомства. В ноябре 2020-го ветераны, члены их семей и действующие сотрудники полиции получили ключи от долгожданных новых квартир. Это был один из лучших подарков к профессиональному празднику. Накануне Дня работника органов внутренних дел участковым, следователям, оперуполномоченным, госавтоинспекторам ключи вручал лично глава МВД Владимир Колокольцев. На сегодняшний день три высотных дома на улице Искры полностью достроены.

Сейчас жильцы обратились к Константину Затулину по вопросам приватизации, а также по проблемам некоторых очередников.

Константин Затулин принял письмо у жителей Кудепсты, он намерен подготовить очередной запрос в МВД и возобновить переговоры с руководством ведомства.