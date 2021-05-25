В Краснодаре прошла поминальная служба по митрополиту Исидору

Митрополит Исидор

25 мая митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору исполнилось бы 80 лет. Исидор возглавлял епархию региона 33 года своей жизни. Скончался он 8 августа 2020 года.

– Владыка был духовным наставником для миллионов православных верующих. Он любил наш край всем сердцем и душой, готов был помочь каждому. При нем начали восстанавливать и строить новые храмы, - вспоминает в своих соцсетях Исидора губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отметим, Исидор родился в Ленинградской области, там же окончил и духовную семинарию. В 1987 году назначен епископом, в 2001 становится митрополитом, а в 2013-м главой Кубанской митрополии. Он награжден множеством наград за деятельность во благо Святой Христовой Церкви.