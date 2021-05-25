В Динском районе будут судить водителя КАМАЗа, насмерть засыпавшего перегноем пятилетнюю девочку

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Следственный отдел Динского района закончил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 2 марта обвиняемый на КАМАЗе осуществлял работы во дворе частного дома по улице Садовой в станице Старомышастовской. Он начал выгружать перегной, но не заметил во дворе пятилетнюю девочку, и засыпал ее землей.

- Через непродолжительное время родители, не найдя девочку, стали самостоятельно ее искать. В ходе поисков она была обнаружена без признаков жизни под завалом земляной смеси, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Согласно судмедэкспертизе, причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей инородными массами.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательную базу, в скором времени дело уйдет в суд.