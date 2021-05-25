Журналист и директор «КП» - Кубань» участвует в праймериз

Дмитрий Михеев.

Регистрация участников предварительного голосования «Единой России» окончена. Как показало время, Кубань стала одним из самых активных регионов.

Всего в Краснодарском крае участниками предварительного голосования по выборам кандидатов в Госдуму зарегистрированы 270 человек. Это и учителя, и врачи, и руководители домов культуры, и предприниматели, и лидеры общественных движений. Каждый пятый участник праймериз занимается волонтерством. Действующие депутаты Госдумы наравне с другими участниками борются за право быть снова выдвинутыми на выборы.

При этом, стоит сказать, многие участвуют в предварительном голосовании впервые. Так, директор «Комсомольской правды» - Кубань» Дмитрий Михеев впервые пробуют свои силы в политической жизни страны.

По словам политолога Николая Петропавловского, привлечение людей, не имеющих опыта в большой политике, - неоспоримое преимущество.

- Во-первых, есть возможность увидеть новые лица. Во-вторых, процедура регистрации как участника праймериз максимально проста, а потому абсолютно у всех людей с активной жизненной позицией есть шанс заявить о себе. Это очень красивый, а главное легитимный инструмент, то есть это не протест, а представление себя в законной процедуре, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Петропавловский. - Кроме того, когда начнутся выборы, партия, опираясь на результаты праймериз, будет знать, кого можно назначить доверенным лицом, кто сможет осилить работу помощника депутата. Так что одна процедура решает сразу несколько задач.