В Краснодаре открыли проезд по улице Чапаева

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На участке от улицы Рашпилевской до Красноармейской закончили ремонтные работы. Там завершили замену систем водоотведения, а по нечетной стороне сделали велодорожку. При этом в ночь с 24 по 25 мая этот участок открыли для транспорта. Кроме того, односторонее движение организовали в направлении Рашпилевской от Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Отметим, что это предварительный этап реализации проекта «Семь улиц». Сейчас идет сбор техусловий для разработки проекта по будущему изменению участка улицы, после этого выделят средства и проведут торги, чтобы выбрать подрядчика. Ранее жителям Западного и Центрального округов представили два эскиза архитектурного облика. Жители поддержали концепцию сохранения движения одной полосы транспорта.