Фото: sochi.ru.

В Сочи временно ограничат движение транспорта. В Имеретинской низменности пройдут соревнования прямо на автомобильных дорогах. Об этом сообщили в мэрии курорта.

С 27 по 30 мая пройдет этап Кубка России по триатлону, V летняя Спартакиада молодежи Кубани по триатлону. А также чемпионат и первенство Краснодарского края по триатлону-спринт.

Движение ограничат, так как маршрут соревнований пройдет по автомобильным дорогам. Проехать на машине нельзя будет 29 мая с 8:00 до 13:00 и 30 мая с 8:00 до 12:00 по пересечению улицы Голубой и Морского бульвара, по бульвару с правым поворотом на улицу Триумфальную до Тросниковой. Ограничения коснутся движения от Олимпийского проспекта до улицы Казачьей.