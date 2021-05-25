Водолазы Туапсинского района нашли источник разлива нефти

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Напомним, 23 мая в акватории Черного моря в районе пляжа Приморский нашли масляное пятно. Вечером 24 числа спасатели ЮРПСО МЧС и сотрудники ГО и ЧС в Туапсе организовали дежурство в районе возможного выброса нефти на берег. Спасатели установили световые башни.

Утром 25 мая четыре водолаза Туапсинского поисково-спасательного отряда вышли в акваторию Черного моря. Спасатели нашли маслянистый шлейф шириной около трех-пяти метров.

- Водолазные работы велись около 700 метров от берега, на глубине десяти метров. В результате подводного спуска на 53 минуте работы под водой водолаз обнаружил место выхода нефтепродукта - из грунта выходили «шарики» диаметром 10-15 миллиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Все данные по окончании работ передали в Управление по делам ГО и ЧС Туапсе.