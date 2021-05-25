Послание Президента страны внесло коррективы в партийные планы депутатов-единороссов

Фракция «Единая Россия» в ЗСК обсудила ключевые задачи по реализации положений Послания. Тон в обсуждении задал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Руководитель фракции отметил, что, как и предыдущие Послания, апрельское было обращено именно к гражданам страны и посвящено идее социальной справедливости. Рост реальных доходов населения и борьба с бедностью – важнейшая часть работы системы государственного управления.

- Проблемы, которые возникают у населения, должны оперативно решаться. Это в полной мере относится и к числу задач, стоящих перед нашей фракцией, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Сейчас кубанский парламент займется реализацией региональных и национальных проектов в области демографии, здравоохранения, поддержки семьи, обеспечения занятости и достойного уровня жизни. В поле зрения депутатов также ремонт и оборудование поликлиник, районных больниц, станций скорой помощи. Отдельное внимание - решению кадровой проблемы в медицине. Все эти вопросы возьмут на особый контроль профильные комитеты ЗСК социального блока.

Кроме того, депутатам необходимо найти точки роста в промышленности, развитии предпринимательства, инвестиционной деятельности.

- Послание Президента России – это документ, выполнение которого требует большой работы. Оно, уверен, окажет непосредственное влияние на социальное и экономическое развитие нашей страны. Поэтому в центре нашего внимания на собраниях фракции наряду с обращениями граждан и наказами избирателей будет работа по выполнению Послания главы государства и национальных проектов, краевых госпрограмм и партийных проектов. Вклад каждого из нас в общее дело развития Кубани в конечном итоге будет способствовать повышению уровня жизни земляков, – подытожил Юрий Бурлачко.

Далее депутаты-единороссы рассмотрели подготовку санаторно-курортных учреждений и туристских организаций к летнему оздоровительному сезону. По словам первого зампреда комитета ЗСК по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Андрея Булдина, курорты региона полностью готовы к приему отдыхающих и туристов.

Председатель кубанского парламента поручил разработать эффективные меры для безопасного отдыха и оздоровления жителей и гостей края. Особое внимание нужно обратить на безопасность проживания, питание, медицинское обслуживание.

- Сегодня по календарю май, а по количеству отдыхающих на побережьях – бархатный сезон. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы их отдых в кубанских здравницах был комфортным. В прошлом году пандемия внесла свои коррективы. Теперь необходимо построить работу санаторно-курортной отрасли таким образом, чтобы отыграть возникшие потери. Для этого нужно выйти на качественно новый уровень оказания услуг, чтобы всем отдыхающим хотелось вернуться к нам снова, – отметил Юрий Бурлачко.

По рассмотренным вопросам уже приняты соответствующие решения.