В Краснодаре открылась выставка фоторабот «На кончиках пальцев»

Работа Игоря Степанова

В Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств 25 мая открылась экспозиция фотографа Игоря Степанова «На кончиках пальцев». На ней автор представил свои мистические, темные и загадочные работы.

- Работы автора приближают фотографию к традиционному искусству, поскольку автор вкладывает в них только свою визуальную философию, - рассказывают в пресс-службе выставочного зала.

Выставку можно будет посетить до 30 мая с 12:00 до 20:00 на улице Рашпилевской,32. Вход свободный.

Игорь Степанов – член Союза художников России, с 2021 года – член Союза фотохудожников. Родился и вырос в Краснодаре, здесь же провел и свою первую выставку.