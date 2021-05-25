Напавший на двух 15-летних школьниц краснодарец заключен под стражу на два месяца

Советский районный суд рассмотрел ходатайство следствия в отношении 46-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на двух школьниц. Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев до 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, насилие случилось вечером 23 мая. Две 15-летние девочки прогуливались по территории детского сада, как к ним с пистолетом (как потом выяснилось, игрушечным) подбежал мужчина и стал насильно затаскивать внутрь здания. Внутри он их изнасиловал.

Мужчину задержали в тот же день, сейчас он находится под стражей. Вероятнее всего, он останется там до оглашения приговора. С девочками работает психолог.