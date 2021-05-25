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Общество25 мая 2021 19:09

В Краснодаре на улице Писателя Знаменского откроют поликлинику

Строительство начнут после госэкспертизы
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на месте недостроя по проспекту имени Писателя Знаменского построят поликлинику. Сейчас в проект достройки здания вносят изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Строительство начнут после получения госэкспертизы.

— Скажу однозначно — поликлинике здесь быть. Мы провели очень серьезную работу по признанию муниципальной собственностью недостроенного здания, которое раньше принадлежало Минобороны. Проект на достройку поликлиники готов, он сейчас находится на госэкспертизе, - сказал мэр города.

Также он отметил, что проект сложный и уже более десяти лет является заброшенным. Однако его возможно реанимировать и достроить.