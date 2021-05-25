Аграрии Кубани закупили сельхозтехнику на 4 млрд рублей

С начала 2021 года кубанские сельхозпроизводители уже закупили более 1 тыс. единиц различной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Краснодарского края в 2021 году направили на приобретение новой сельхозтехники более 4 млрд рублей, заявил вице-губернатор края Андрей Коробка на открытии XXI агропромышленной выставки «Золотая Нива».

- С начала этого года наши сельхозпроизводители уже закупили более 1 тыс. единиц различной техники, - уточнил вице-губернатор.

Он отметил, что благодаря краевом программам поддержки аграрии могут покупать современную технику на сверхвыгодных условиях.

А международная выставка «Золотая Нива» уже давно является для сельхозпроизводителей Кубани надежным поставщиком новейших моделей техники. В этом году на ней представлены более 300 компаний из 16 стран и 40 российских регионов.