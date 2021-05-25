Почти полмиллиона жителей Кубани проголосовали за благоустройство зеленых зон

В Краснодарском крае продолжается голосование за благоустройство зеленых зон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае на платформе 23.gorodsreda.ru продолжается голосование за благоустройство зеленых зон - неравнодушных кубанцев уже около 500 тысяч, сообщает пресс-служба администрации края.

Жители Краснодара в большинстве своем отдают предпочтение проектам реконструкции бульвара Николаевского и набережной нижнего Покровского озера. За них проголосовали от 13,5 до 14,7 тыс. человек.

В Новороссийске более 19 тыс. голосов отдано за вторую очередь реконструкции парка им. Фрунзе.

В Сочи лидируют проект реконструкции набережной по улице Конституции СССР - более 25 тыс. человек. Территория в селе Красная Воля по улице Володи Ульянова набрала более 22 тыс. голосов. Затем идут проекты благоустройства пешеходных зон вдоль рек Мацеста и Восточный Дагомыс - по 19 тыс. человек.

Голосование завершится 30 мая.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Краснодаре четыре сквера благоустроят к осени 2021 года. Именно эти зеленые зоны выбрали голосованием жители города.