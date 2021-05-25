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Общество25 мая 2021 20:38

Дворец самбо в Краснодаре откроют в 2023 году

Под новый спортивный объект уже выбрана площадка в краснодарском «Городе спорта»
Инна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре построят Дворец самбо. Возведение нового спортивного объекта начнется в 2022 году и завершить его планируют в конце 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Дворец самбо позволит принимать соревнования высокого уровня. При вашей поддержке, надеемся, и Чемпионат Европы по самбо, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев на встрече с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.

Будущий дворец самбо разместится в краснодарском «Городе спорта».

На сегодня известно, что федерация самбо предложила провести Чемпионат Европы в Краснодаре. Решение будет принято на Кипре, где 26-29 мая состоится континентальный турнир.