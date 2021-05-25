Девять «умных» светофоров установят в Краснодаре к 1 сентября

В Краснодаре к 1 сентября 37 пешеходных перекрестков оборудуют современными светофорами Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре к 1 сентября 37 пешеходных перекрестков оборудуют современными светофорами, из них 9 - это «умные» адаптивные светофоры, сообщает пресс-служба администрации города.

Как уточнили в мэрии, в адаптивных светофорах специальные датчики реагируют на «разрывы» в потоке.

- Они могут сокращать или продлевать фазы движения, специальные датчики регистрируют интенсивность потока транспорта по каждому из направлений, - отметили в городском департаменте транспорта.

«Умные» светофоры установят в частности на пересечении улиц Длинной и Янковского, Кубанской Набережной и Комсомольской, Кирилла Россинского и 1-го Мая и Красных Партизан и Передери других.

Адаптивные светофоры в городе уже работают на 19 перекрестках. Специальными датчиками оборудовано 38 перекрестков.