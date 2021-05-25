Проект школы на 1550 мест в поселке Плодородном под Краснодаром готов к реализации

В поселке Плодородном построят школу на 1550 мест Фото: Олег ЗОЛОТО

Проект строительства новой школы на 1550 мест в поселке Плодородном под Краснодаром готов к реализации. Теперь его должна утвердить госэкспертиза, и можно начинать строительство, сообщает пресс-служба мэрии.

Госэкспертиза уже утвердила техническую часть. После экспертизы договора сметной стоимости начнется поиск подрядчика.

- На улице Героя Яцкова и в поселке Плодородном приняли решение построить еще две школы - по второй школе в ближайшее время планируем уже приступить к конкурсным процедурам по выбору подрядчика, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.