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Общество25 мая 2021 22:20

Казаки на Кубани помогли полиции выявить почти 200 преступлений

Общественный порядок в крае на сегодня охраняют 1,8 тысяч казаков
Инна БОРИСОВА
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В Краснодарском крае казаки охраняют аэропорты, железнодорожные вокзалы и автодороги

В Краснодарском крае казаки охраняют аэропорты, железнодорожные вокзалы и автодороги

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае казаки Кубанского казачьего войска помогли полиции выявить более 160 преступлений с января по апрель этого года. Об этом сообщил вице-губернатор, атаман Александр Власов.

- Казаки также помогли задержать 49 лиц, находившихся в розыске за преступления, в том числе федеральном. А также зафиксировать 23,6 тыс. административных правонарушений, - уточнил атаман.

В Краснодарском крае сейчас в охране общественного порядка и стратегически важных объектов задействованы 1,8 тысяч казаков-дружинников.