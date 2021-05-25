Мэрия Краснодара планирует до 2030 года полностью заменить все трамваи

Власти Краснодара прорабатывают программу по полной замене общественного транспорта в городе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Краснодара прорабатывают программу по полной замене общественного транспорта в городе, но пока акцент делается на трамваи. Это связано еще и с тем, что в краевом центре сейчас идет строительство новых трамвайных веток в многонаселенные микрорайоны.

В Краснодаре уже строится трамвайная ветка по ул. Московской до Петра Метальникова и обратно.

В городе также запланирована укладка двух трамвайных веток на Гидрострой и в микрорайон Восточно-Кругликовский. Строительство потребует 400 млн рублей.

- В целях закупки новых трамваев мэрия Краснодара рассмотрит возможность участия в федеральной программе, использование лизинговых программ «ВЭБ.РФ» и краевой программы, - говорят в администрации города.

Чтобы полностью обновить парк общественного транспорта необходимо будет заменить 100 трамваев, 150 троллейбусов и 50 автобусов.